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Dünya

Kremlin: Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir

Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 02.08.2022
Kremlin: Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası Tayvan ziyaretinin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, “(Pelosi’nin Asya turu) Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor.” dedi.

Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edip etmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığına işaret eden Peskov, “Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın gelişmeler hakkında Çin’le tümüyle bir dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Elbette, bir kez daha Çin ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Bu konudaki çok hassas tavırlarını anlıyoruz ve haklılar.” dedi.

ABD’nin bu hassasiyete saygı göstermek yerine çatışmacı bir tutum sergilediğini belirten Peskov, “Bu iyiye işaret değil. Burada sadece üzüntümüzü ifade edebiliriz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Ağustos’ta Soçi’de gerçekleşecek görüşmeyi de değerlendiren Peskov, iki liderin Rusya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

İki liderin, ekonomiden bölgesel sorunlara çok sayıda konuyu istişare edeceğini aktaran Peskov, “Görüşme ayrıca Suriye ve Ukrayna konuları, tahıl sevkiyatı için kurulan mekanizmanın etkinliği konusunda karşılıklı güncel bilgilerin paylaşılması ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapmak için de iyi bir fırsat.” diye konuştu.

Peskov, görüşme gündeminin oldukça yoğun olacağını kaydetti.

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