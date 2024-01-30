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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kremlin: Orta Doğu’da gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin İran'a ait tesislere yönelik olası misilleme saldırısına olumlu bakmadıklarını belirterek "Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz. Şuan gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı" dedi.

Emre Gürkan Abay  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Kremlin: Orta Doğu’da gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin İran'a ait tesislere yönelik olası misilleme saldırısına olumlu bakmadıklarını belirterek, "Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz. Şu anda gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı." dedi.

Peskov, ABD'nin, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırıya misilleme olarak İran’a ait tesislere saldırı düzenleme ihtimalini başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirdi.

Bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bölgede görülen yüksek çatışma potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, durumun istikrarsızlaşmasına, gerilimlerin tırmanmasına yol açabilecek hiçbir eylemi olumlu karşılamıyoruz." diye konuştu.

Peskov, gerginliğin azaltılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz. Şu anda gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı. Özellikle de Orta Doğu’da, çatışmanın daha da yayılmasını önlememize yardımcı olabilecek tek şey bu. Bu bizim için şu anda son derece önemli." ifadesini kullandı.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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