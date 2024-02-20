Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.38
ETH/USDT
2,965.80
BTC/USDT
52,299.00
BIST 100
9,341.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Kremlin: Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Putin'e yönelik suçlamalar asılsız ve kaba

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suçlamaların "asılsız" ve "kaba" olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Kremlin: Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Putin'e yönelik suçlamalar asılsız ve kaba

Moskova

Peskov, Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın, dün yayımladığı görüntüde, eşinin ölümünden Putin'i suçlamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Navalny'ın ölümüyle ilgili şeffaf uluslararası soruşturmaya izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Özellikle Borrell'den bu tür talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya, dün yayımladığı videoda, eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, Navalnıy'ın başlattığı çalışmalarını devam ettireceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Kremlin: Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Putin'e yönelik suçlamalar asılsız ve kaba

Kremlin: Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Putin'e yönelik suçlamalar asılsız ve kaba

Fransa, Finlandiya ve İsveç, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rus Büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli
Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı
Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez

Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet