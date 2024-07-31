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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Kiev’in müzakere açıklamalarında somut bir şey yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu, ancak Kiev’in açıklamalarında somut bir şey bulunmadığını söyledi.

Ali Cura  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Kremlin: Kiev’in müzakere açıklamalarında somut bir şey yok

Moskova

Peskov, gazetecilere Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarına dair açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamayı "skolastisizm" olarak nitelendiren Peskov, "(Kiev’den) farklı seviyelerde açıklamalar duyduk, ancak bu hususta hiçbir ayrıntılı açıklama duymadık." ifadesini kullandı.

Müzakere konusunun zaman zaman dillendirildiğini, fakat somut bir şey söylenmediğini kaydeden Peskov, "Rusya tarafı müzakere sürecine açık kalmaya devam ediyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Kiev’in Moskova ile müzakerelere hazır olduğunu, ancak bunun uluslararası hukuka dayalı şartlarla yapılması gerektiğini belirtmişti.

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