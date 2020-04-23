Kovid-19'un pençesindeki ABD'de ramazan gelenekleri sanal ortamda sürdürülecek
Salgın nedeniyle ibadethanelerin kapatıldığı ABD'deki Müslümanlar ve Türkler, diğer yıllardan farklı bir ramazana hazırlanıyor.
Washington
Ramazan ayını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de geçirecekler için ülkedeki Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri "Ramazanda müminler evde, bereketi tüm günlerde" başlığıyla, çeşitli sanal etkinlikler düzenleyecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle ibadethanelerin kapatıldığı ülkedeki Müslümanlar ve Türkler, diğer yıllardan daha farklı bir ramazan ayına hazırlanıyor.
Önceki yıllarda, bulundukları yerlerdeki ya da yakın eyaletlerdeki camilerde bir araya gelerek hem iftar sevincini paylaşan hem de ibadetlerini yerine getiren Amerikalı Türk toplumu, bu yıl ramazanı evlerinde geçirecek.
ABD Din Hizmetleri Müşaviri ve başkent Washington DC yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Bilal Kuşpınar, Chicago, Houston ve New York'taki Din İşleri ataşeleri, ülkedeki Diyanet teşkilatları, dernek başkanları ve imamların koordinasyonuyla hazırladıkları ramazan programının detaylarını AA muhabiri ile paylaştı.
Mukabeleler Youtube, Facebook ve Zoom üzerinden yayınlanacak
Bu yılki ramazan ayının, virüs salgını nedeniyle farklı geçeceğinin altını çizen Kuşpınar, "Ramazanda müminler evde, bereketi tüm gönüllerde" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.
Kuşpınar, bu ramazan ayının, çeşitli tedbirler ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle diğerlerinden farklı geçeceğini belirterek, bu konuda 3 alanda hazırlık yaptıklarını kaydetti.
İlk olarak ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu hatırlatan Kuşpınar, "Her gün DCA'den canlı yayınlarla Kur'an-ı Kerim hatmi yayınlayacağız. İftardan yaklaşık 1 saat önce mukabele yapacağız, 30 gün boyunca bu devam edecek. Bunu aynı anda Youtube, Facebook ve Zoom üzerinden yayınlayacağız. Hanım din görevlimiz de Zoom üzerinden hem Kur'an-ı Kerim hatmine hem sohbete başladı." ifadesini kullandı.
Gayrimüslimler için de İngilizce online sohbetler yapılacak
Ramazan programının ikinci ayağında da Türkçe online sohbetlerin olduğunu kaydeden Kuşpınar, "Hem kendi din görevlilerimizden hem de hocalarımızdan istifade ederek bir program hazırladık. İftar öncesi, sonrası ve sahurda online sohbet programları olacak." diye konuştu.
Kuşpınar, üçüncü olarak da ABD'deki hem Müslüman hem de Gayrimüslimler için Kur'anı Ker'im ve İslam temalı İngilizce sohbetler yapılacağı bilgisini paylaşarak, ülkede bulunan diğer Müslüman toplumların din adamlarının bu sohbetlere dahil olacaklarını kaydetti.
"Herkesten teravihini evde kılmasını rica ediyoruz"
Kuşpınar, Müslümanların ramazan ayında teravih gibi ibadetlerini evde eda etmesinin önemini vurgulayarak, şu uyarıda bulundu:
"Herkesten teravihini evde kılmasını hassaten rica ediyoruz çünkü sağlık önemlidir. İnsanoğlunun sağlık ve imanına dikkat etmesi lazım. Din görevlilerimiz, teşkilatlarımız bulundukları eyaletlerdeki valilerin direktiflerini harfiyen yerine getiriyorlar. Bunun başlıca maddesi de evde kalmak."
Ramazan ayı için zekat ve fitre kampanyası
Ramazan ayının bir diğer anlamının da paylaşmak olduğuna dikkati çeken Kuşpınar, bu ayda yoksulları, mazlumları ve yetimleri unutmamak gerektiğine vurgu yaptı.
Kuşpınar, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası çerçevesinde toplanan yardımların Türkiye'ye gönderildiğini hatırlatarak, ABD'deki Vintage Food isimli bir şirketin, New York, New Jersey ve DC'deki camilere başvuran ihtiyaç sahiplerine de kumanya dağıttığını söyledi.
Ramazan ayına özel, 10 Mayıs'a kadar sürecek bir kampanya başlattıklarını belirten Kuşpınar, burada toplanacak fitre, zekat ve yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını dile getirdi.
Kuşpınar, Ramazan Bayramı'na kadar ülkede salgınla mücadelede alınan tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceğine dair bir tahminlerinin olmadığını vurgulayarak, "Duruma göre değerlendirme yapacağız. Eğer camiler o zamana kadar açılmayacaksa, bayram mesajımızı, bayram sohbetimizi online yapacağız. Bayramlaşmalarımızı telefon ve internet üzerinden yapacağız." ifadesini kullandı.
DCA'in başlattığı fitre ve zekat kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler, "diyanetamerica.org/donations" adresi üzerinden bağışta bulunabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.