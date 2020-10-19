Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 579 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 114 bin 610'a yükseldi.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 579 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede böylelikle, son 3 ayın en düşük artışı kaydedilmiş oldu.
Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 722 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 663 bin 608 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.
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