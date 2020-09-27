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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 27.09.2020
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 175'e, vaka sayısı 33 milyon 169 bin 393'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 209 bin 230 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 141 bin 441 ile Brezilya, 94 bin 971 ile Hindistan, 76 bin 243 ile Meksika, 41 bin 971 ile İngiltere, 35 bin 835 ile İtalya, 32 bin 142 ile Peru, 31 bin 700 ile Fransa, 31 bin 232 ile İspanya ve 25 bin 589 ile İran izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 24 milyon 504 bin 233 kişi iyileşti.

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