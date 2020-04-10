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Dünya

Kovid-19 salgınına rağmen pastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya protesto

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını küçümseyen tavırlarıyla öne çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra çıkışta çevredekiler tarafından protesto edildi.

Muhammed Emin Canik   | 10.04.2020
Kovid-19 salgınına rağmen pastaneye giden Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya protesto

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia'da bir pastaneyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra ise çevrede oturanlar tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, çevrede ikamet edenler, Bolsonaro'ya "evine dön" şeklinde bağırdığı ve yuhaladığı duyuluyor.

Bolsonaro, daha önce de Kovid-19 virüsünü "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

Son 24 saatte 141 kişi öldü

Öte yandan Brezilya'da son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 941'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1930 artarak 17 bin 857'ye yükseldi.

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