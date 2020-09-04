Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834, Meksika'da 513 kişi öldü.
Ankara
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834, Meksika'da 513 kişi öldü.
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