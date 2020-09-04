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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834, Meksika'da 513 kişi öldü.

Nuri Aydın   | 04.09.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü

Ankara

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834, Meksika'da 513 kişi öldü.

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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü
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