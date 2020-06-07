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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi öldü.

Emel Gözellik   | 07.06.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.  

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor. 

Meksika'da 340 kişi yaşamını yitirdi 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. 

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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