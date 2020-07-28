Kovid-19 nedeniyle İspanya'da ikinci çeyrekte 1 milyon istihdam kaybı
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyondan fazla istihdam kaybı yaşandı.
Madrid
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA) kurumunun açıkladığı verilere göre, 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ülkede işsiz sayısı, ilk çeyreğe oranla yüzde 1,6 artarak 55 bin fazla oldu.
İşsizlik oranının yüzde 15,33'e çıktığı ülkede, 3 milyon 368 bin işsiz bulunuyor.
Veriler, İspanya'da işsizlik rakamlarında 2012'den bu yana en kötü ikinci çeyrek yaşandığına işaret etti. Yılın ikinci çeyreğinde istihdam kaybı 1 milyon 74 bin oldu.
Kovid-19'un İspanya'da en çok vurduğu sektör olan turizmde, 2020 genelinde 80 milyar avrodan fazla kayıp öngörülüyor.
İspanya hükümeti, yıl sonu işsizlik tahminlerini yüzde 19 olarak açıklarken, İspanya Merkez Bankası, Kovid-19'da yaşanacak gelişmelere paralel olarak bu oranın yüzde 24,7'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.
İspanya'da büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008-2016 dönemleri arasına denk gelen 2013 yılında işsizlik oranı, yüzde 26'lara kadar çıkarak rekor kırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.