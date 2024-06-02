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Dünya

Kosova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Kosova'dan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafile yola çıktı.

Eren Beksaç  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Kosova'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Priştine

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, yakınları tarafından uğurlandı.

Havalimanında AA muhabirine konuşan Kosovalı Fatiu, hac vazifesini yerine getirmek için yola çıktığını aktararak, "İlk defa kendim için gittim. Bu sefer ölen babam için gidiyorum. Annemle gitme fırsatına sahip olduğum için şanslıyım, bu herkesin sahip olamadığı bir duygu. Onun dışında babam için vekaleten gitmek tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Rahovça belediyesinden eşiyle hacca gittiğini belirten Fatos Recepi de "İlk defa hacca gidiyorum. Bu duygu çok özel ve tarif edilemez. Oraya varmak için sabırsızlanıyoruz. Eşimle birlikteyim, geçen sene annem ve babam gitmişti, dinimizin beşinci şartını yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kosova İslam Birliği, bu yıl 2-3 Haziran'da toplam 1576 kişinin hac vazifesini yerine getirmek için seyahat edeceğini duyurdu.

Hacı adaylarından en küçüğünün 13 yaşında bir erkek çocuğu, en yaşlı üç hacının ise 84 yaşında olduğu belirtildi.

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