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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 13.06.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 590 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 816 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 316 bini, Hindistan'da 29 milyon 505 bini, Brezilya'da 17 milyon 376 bini ve Fransa'da 5 milyon 737 bini geçti.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu söyledi.

G7 ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde 1 milyar doz aşı hibe edecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde düzenlenen motosiklet konvoyunda maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasının açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak Venezuela'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alamayacak.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.


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