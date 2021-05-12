Euro
10.19
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,821.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 12.05.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 847 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 339 bine, iyileşenlerin sayısı ise 138 milyon 618 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 561 bini, Hindistan'da 23 milyon 663 bini, Brezilya'da 15 milyon 285 bini ve Fransa'da 5 milyon 821 bini geçti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 342 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Fransa’da sağlık acil durumunun sonlanması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren tasarı Ulusal Meclisten geçti.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan "bağımsız panel", salgının dünyanın hızlı tepki vermediği "önlenebilir" bir felaket olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı kullanılan aşıların genel olarak virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantına karşı etkili göründüğünü bildirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın, 14 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması 14 Mayıs'ta başlıyor

Tunus'ta 62 STK Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini kınadı

Tunus'ta 62 STK Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini kınadı

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel

İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail'in Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi