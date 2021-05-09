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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor
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Dünya

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 158 milyon 835 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 303 bine, iyileşenlerin sayısı 136 milyon 339 bine ulaştı.

Lejla Biogradlija   | 09.05.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Saraybosna

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 460 bini, Hindistan'da 22 milyon 658 bini, Brezilya'da 15 milyon 150 bini ve Fransa'da 5 milyon 767 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 280 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD'de bazı eyaletler, Kovid-19 aşılarına talep azaldığı için federal hükümetin gönderdiği aşıları geri çevirmeye başladı.

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yarın başlayacak tam kapanmanın 24 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

İspanya'da salgın nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi. Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasının yaklaşık 7 ay sonra sona ermesiyle gençler, özellikle büyük kentlerde meydanlara akın etti, kalabalık gruplar halinde geç saatlere kadar açık alanlarda eğlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Kovid-19 salgınının yol açtığı krizin Avrupa'nın eksikliklerini ortaya çıkardığını ifade etti.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi, yarından itibaren komşu ülke Nepal'e yapılan çift yönlü uçak seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısı 1000'in altına indi. Ülkede aktif vaka sayısının salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez 1000'in altına düşerek 985 olduğu ifade edildi.

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