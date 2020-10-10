Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 milyon 313 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 75 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyonu aştı.

Sanela Crnovrsanin   | 10.10.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 7 milyon 898 bine, Hindistan'da 6 milyon 980 bine, Brezilya'da 5 milyon 57 bine ve Rusya'da 1 milyon 285 bine çıktı.

İyileşenlerin sayısı 28 milyon 12 bin oldu.

ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarasının iptal edildiğini açıkladı.

Trump, son 8 saattir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini bildirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükümetin salgın gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, hükümette yer alan partilerin parlamento grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek, yeni tedbirler için bir ek kararname üzerinde daha çalıştığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgın tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara, virüse yakalandığını gizleyenlere ve sağlık protokollerine uymayan iş yerlerine 50 bin tümenden bir milyon tümene varan cezalar uygulanacağını açıkladı.

Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkelerinde, vaka sayıları son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülke genelinde 579 sağlık personelinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Tunus'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla gelecek haftadan itibaren maske takmayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde salgın nedeniyle kapatılan okullar, belirli bölgelerde 12. sınıf öğrencileri için yeniden açıldı.

Avrupa Tenis Federasyonu, 1977'den itibaren düzenlenen Avrupa Kış Kupaları'nda 2021 yılı organizasyonlarının salgın nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kovid-19'a yakalanan Büyük Britanyalı bisikletçi Simon Yates, İtalya Bisiklet Turu'ndan (Giro d'Italia) çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 218 bin 718'e yükseldi
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 76 kişiye 239 bin 400 lira ceza kesildi

Benzer haberler

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

İtalya'da hükümetin Kovid-19'a yönelik tedbirleri ve uygulamalar protesto edildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi

Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi