Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 31 milyon 121 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 963 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 719 bine ulaştı.

Lejla Biogradlija   | 20.09.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 985 bin, Hindistan'da 5 milyon 449 bin, Brezilya'da 4 milyon 531 bin, Rusya'da 1 milyon 103 bine çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline (yaklaşık 13 bin dolar) kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da salgında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığından sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

Lübnan'da günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor

Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor