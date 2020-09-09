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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 27 milyon 930 bine yükselirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 905 bine, iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 971 bine ulaştı.

Kayhan Gül   | 09.09.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 529 bine, Hindistan'da 4 milyon 462 bine, Brezilya'da 4 milyon 179 bine, Rusya'da 1 milyon 41 bine çıktı.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'a karşı ilaç firması BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım için anlaşma sağlandığını bildirdi.

İngiltere'de son günlerde artan vakalar nedeniyle pazartesi gününden itibaren 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanacağı duyuruldu.

İspanya'da salgın yüzünden kepenk kapatma noktasına gelen yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün temsilcileri, başkent Madrid'de toplanarak eylem yaptı. Madrid'de doktorlar da hastanelerdeki yoğunluğa çözüm bulunmadığı için greve gitme kararı aldı.

İlaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının testleri, bir deneğin rahatsızlanması sonucu durduruldu.

İtalya'da 3 dakikada sonuç veren test geliştirildi

İtalya'da bir şirket ile Sannio Üniversitesi, tükürükten 3 dakika içinde Kovid-19 testi yapabilen hızlı bir test geliştirdi. İtalya Sağlık Bakanlığının söz konusu hızlı teste onay verdiği belirtildi.

Almanya’da Kovid-19'dan etkilenen eğlence ve organizasyon sektöründe çalışanlar ile işletme sahipleri, uğradıkları ekonomik zarara dikkat çekmek amacıya gösteri yaptı.

Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı. Başbakan Saadettin Osmani, OHAL'in 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde geçerli olacağını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Gürcistan'dan yarından itibaren kapalı ve açık alanlarda 10'dan fazla kişinin katıldığı düğün ve cenaze törenleri gibi etkinlikler yasaklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, ülkesinin Kovid-19 aşısını geliştirdiğini ve aşının seri üretimine şubat ayında başlayacaklarını duyurdu.

UEFA, Yunanistan'da düzenlenmesi planlanan 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenlerinin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle İsviçre'deki genel merkezde yapılacağını açıkladı.

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