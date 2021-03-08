Euro
9.20
Dolar
7.75
BIST 100
1,530.27
Altın
1,681.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 08.03.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 117 milyon 603 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 608 bini, iyileşenlerin sayısı ise 93 milyon 90 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 702 bine, Hindistan'da 11 milyon 244 bine, Brezilya'da 11 milyon 19 bine ve Rusya'da 4 milyon 333 bine ulaştı.

ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alınırken, ABD'nin New York kentinde kapalı olan devlet okullarının lise kısımlarında 22 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede Kovid-19'un 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Almanya'da Kovid-19 salgını çerçevesinde uygulanan bazı kısıtlamalar birçok eyalette bugünden itibaren gevşetilmeye başlandı. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) bazı mağazalar randevu ve kayıt yöntemi ile sınırlı sayıda müşteri almaya başladı, müzeler de randevu yöntemiyle ziyaretçilere açıldı. Büyük mağaza zincirleri internet üzerinden randevu alma sistemi kurdu, küçük mağazalar da kapıda randevu alabiliyor.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden karantina nedeniyle kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açıldı.

İngiltere'de ayrıca, son 24 saatte 4 bin 712 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı" görüldü.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Astrazeneca aşısının 65 yaş üstü için kullanılmasına izin verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), salgın döneminde dünya genelinde kadına yönelik aile içi şiddet şikayetlerinin salgın öncesi yıllara oranla 5 kat arttığını bildirdi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) kullanılmak üzere 20 bin doz Sputnik V aşısı ülkeye ulaştı.

Karadağ'da, 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Malezya'da Mart 2020'den bu yana yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ilkokul öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaparken, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın Kovid-19 aşısı alımlarını artırma kapsamında, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun ürettiği ve tek doz olarak uygulanan aşılardan tedarik edebileceğini açıkladı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının dördüncü kısmını teslim aldı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Etiyopya'ya 2 milyon 200 bin doz, Malavi'ye 360 bin doz aşı gönderildi.

İsrail yönetimi, ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçileri Kovd-19'a karşı aşılma sürecini başlattı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’te hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kullanılmayan oteli geçici olarak hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Irak hükümeti, şubat ayından bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Endonezya Gıda ve İlaç Ajansının, AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı vermesinin ardından firmaya ait 1,1 milyon doz aşıyı taşıyan uçak, bugün başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'na iniş yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak
İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi
İngiltere'de '28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı' açıklandı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak

İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi

İngiltere'de ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı

İngiltere'de ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı
Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı

Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti