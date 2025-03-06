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Dünya

Kopenhag'da bir meydana "Filistin" adı verildi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir meydana "Filistin" adı verildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Kopenhag'da bir meydana "Filistin" adı verildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre Kopenhag Belediye Meclisi, kentteki bir meydana "Filistin" ismi verilmesine yönelik hazırlanan öneriyi kabul etti.

Öneri, 55 üyenin 29'unun "Evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece şehir merkezinde belirlenen bir meydan için 1 Nisan itibarıyla "Filistin" adı kullanılacak.

Kopenhag'da bir meydanın "Filistin" olarak isimlendirilmesi uzun süredir tartışılıyordu.

Ağustos 2023'te 4 parti bu doğrultuda bir öneri hazırlamış ancak öneri mecliste görüşülmeden ertelenmişti.

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