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Dünya

Danimarka İsveç sınırında kontrollere başlayacak

Danimarka, Almanya’nın ardından İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.

Davut Çolak   | 10.10.2019
Danimarka İsveç sınırında kontrollere başlayacak

Kopenhag

Danimarka, Almanya’nın ardından İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet 12 Kasım'dan itibaren İsveç sınırında kontroller yapacak. Kontrollerin geçici olacağı belirtildi.

Danimarka, sığınmacı akınının başladığı 2015 yılının ardından 4 Ocak 2016’dan bu yana Almanya sınırında kontrollere başlamıştı.

Danimarka’nın İsveç sınırında kontrol uygulamamasına karşın İsveç, 12 Kasım 2015’te Danimarka ve Almanya için sınır kontrolleri başlatmıştı.

Ülkede artan çete savaşlarının İsveç’teki suç örgütleriyle bağlantılı olması ve şubat ayından bu yana 13 defa patlama meydana gelmesi Danimarka’nın sınır kontrollerini başlatmasında etkili oldu.


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