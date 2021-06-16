Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ticari uçak düştü: 3 ölü

Yaounde
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.