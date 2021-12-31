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Dünya, Koronavirüs

Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Kovid-19'un Omicron varyantının açıklanmasının ardından salgında 4'üncü dalganın başladığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 31.12.2021
Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı

Bogota

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, başkent Bogota ve ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de, vaka sayılarının yeniden zirve yaptığına işaret ederek, vatandaşları yıl sonu etkinliklerinde daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez de vaka sayısının artacağını vurgulayarak, "Bütün kanıtlar, ani vaka artışlarında sağlık hizmetlerinde tıkanıklık olabileceğine işaret ediyor. Ölü ve vaka sayılarını ulusal aşı kampanyasına katılarak azaltabiliriz." ifadesini kullandı.

Aşı durumu

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 75'ine 1'inci doz, yüzde 54'üne 2'nci doz ve yüzde 5,4'üne ise 3'üncü doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 129 bin 866 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 138 bin 603 kişi olarak kayıtlara geçti.

Ülkede dün duyurulan 6 bin 326 yeni vaka, 6 Ağustos'tan bu yana bir günde açıklanan en yüksek rakam olmuştu.

Kolombiya'da, 25 Hazarin'da Kovid-19'dan bir günde 689 kişinin ölmesi ve 32 bin 997 kişinin de virüse yakalanması o tarihe kadar açıklanan en yüksek sayılar olarak kaydedilmişti.

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