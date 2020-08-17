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Dünya

Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 8 azaldı

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi.

Emre Gürkan Abay   | 17.08.2020
Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 8 azaldı

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.


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