Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "İlk önlem olarak 70 yaşın üstündekiler 20 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar zorunlu izolasyonda kalacak." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkedeki halkın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ulusal acil durum ilan ettik." dedi.
Ülkenin karşı karşıya kaldığı istisnai koşullar göz önüne alındığından en büyük riskin yaşlılar olduğunu belirten Duque, "İlk önlem olarak 70 yaşın üstündekiler 20 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar zorunlu olarak izolasyonda kalacak." ifadesini kullandı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.