İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
İran'da iki haftalık bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ankara
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.
Bebeğin yaklaşık iki hafta önce 800 gram ağırlığında dünyaya geldiğini aktaran Şadkam, bebeğin annesinin Kovid-19 şüphelisi olduğunu söyledi.
"Bunun bebeğe olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünüldü ancak testlerden sonra bebeğin koronavirüse yakalandığı görüldü." diyen Şadkam bebeğin hastanede gözetim altına alındığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.