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Dünya, Koronavirüs

Almanya Başbakanı Merkel'in karantina dönemi sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 03.04.2020
Almanya Başbakanı Merkel'in karantina dönemi sona erdi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.

Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlattı.

Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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