Dolar
27.88
Euro
29.45
Altın
1,918.94
ETH/USDT
1,577.20
BTC/USDT
28,198.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Sinan Doğan  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da İsrail Büyükelçiliği binasının önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlenmişti. Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Leyva, İsrail büyükelçisinin cumhurbaşkanına "kabalık" yaptığını belirtti ve özür dileyerek ülkeden gitmesini istedi.

Leyva, "İsrail'in Kolombiya'daki büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi, tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecektir. Utanç verici bir şey, en azıdan özür dileyin ve gidin." ifadesini kullandı.

Petro'nun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumuna destek veren Leyva, "Kolombiya Cumhurbaşkanına saygı duyun. O ülkesi ve dünya için 'Tam Barış Doktrini'nin yazarıdır ve tarihsel bir vizyona dayanarak İsrail ve Filistin için kesin çözüm talep ediyor. Entelektüellik, küstahlık ya da pislikle örtülmez. Onlar yanıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan, İsrail-Filistin çatışmasından bu yana Petro'nun paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabından alıntı yaparak karşılık veriyor.

Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.

İsrail'den Petro'ya tepki

İsrail, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled'in Dışişleri Bakanlığına çağırdığı Menjarez'e, Petro'nun, "İsrail karşıtı ve antisemitik" açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluğu iletmişti.

Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini dile getirmişti.

İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurmuştu.

Bu açıklamalar üzerine Petro İsrail'e tepki göstererek, "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı almıştı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu
Türkoğlu'ndaki 7 bin 327 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
Sosyal medyada saat 21.00'de Gazzeli sivillere destek kampanyası başlıyor
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

Benzer haberler

BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

BM: Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına büyük ihtiyaç var

Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi

İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü
Mısırlı ünlü futbolcu Muhammed Salah'tan Gazze'ye destek

Mısırlı ünlü futbolcu Muhammed Salah'tan Gazze'ye destek
Lübnan Başbakanı: Lübnan'ın güneyinden cephe açma macerasının kimseye faydası yok

Lübnan Başbakanı: Lübnan'ın güneyinden cephe açma macerasının kimseye faydası yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet