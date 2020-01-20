Kolombiya Devlet Başkanı Hizbullah'ın Venezuela'da varlık gösterdiğini söyledi
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bölgedeki bazı ülkelerce terör örgütü olarak görülen Lübnan Hizbullahı'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin izniyle bu ülkede varlık gösterdiğini söyledi.
Bolivar
Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Duque, "Diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini hedef aldı.
Duque, Venezuela'nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığı iddiasını tekrarlayarak bu ülkenin ayrıca kıtadaki bazı ülkelerce terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahı'nın varlık göstermesine de göz yumduğunu öne sürdü.
"Hizbullah hücrelerinin, Diktatör Nicolas Maduro'nun izni ve anlaşmasıyla Venezuela'da varlık gösterdiğini gördük." ifadelerini kullanan Duque, Kolombiya'yı hedef alan silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinin de bu ülkeyi üs olarak kullandığını söyledi.
Bu terör örgütlerinin bölgede çocukları silah altına aldıklarına, silah kaçakçılığı yaptıklarına, sivilleri ve toplum liderlerini hedef aldıklarına dikkati çeken Duque, bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu bu örgütler karşısında harekete geçmeye çağırdı.
Terörizmle mücadelede kıtadaki ülkeler arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.
Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonundan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulunuyor.
Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.
Honduras Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacaklarını açıkladı.
Hondudiario.com internet sitesinin haberine göre, Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.
Hernandez, kararın, Latin Amerika'da Hizbullah'ın varlığına ve faaliyetlerine yönelik hassasiyetlerini yansıttığını vurguladı.
"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen 1994'deki AMIA saldırısını da hatırlatan Hernandez, Hizbullah'ın Latin Amerika'daki varlığına dikkati çekti.
Hernandez, kararın, güvenlik politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.
8 Aralık 2019'da İsrail Amerikan Konseyinde konuşma yapan Hernandez, Hizbullah terör örgütünün uluslararası arenada sebep olduğu güvenlik tehditleri ve suçlarındaki rolünü anımsatmıştı.
AMIA saldırısı
"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen AMIA saldırısı 1994'te düzenlenmişti.
Saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan İran istihbaratı ve Hizbullah sorumlu tutulmuştu.
Arjantin'in eski Devlet Başkanı Mauricio Macri, geçen yıl Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
O dönem Arap Arjantinli Varlıklar Konfederasyonu (Fearab), Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınmasına izin veren kararnamenin imzalanmasını "endişe verici" bulmuştu.
Fearab tarafından Macri'ye gönderilen mektupta, kararnamenin Arjantin halkının yararına olmadığı belirtilmiş ve bu ABD ve İsrail'in dış politikalarını "kör bir şekilde uygulamak" olarak değerlendirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.