Euro
8.85
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC'deki Kovid-19’lu hastalar, ambulans uçaklarla Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni"ne katıldı.
logo
Dünya, Koronavirüs

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.09.2020
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye'ye geri döndü.

Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 19.15'te Türkiye'ye doğru hareket etti.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

9 Eylül'de KKTC'ye gelen ilk ambulans uçak, 4 Kovid-19 hastasını Türkiye'ye götürmüştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
İspanya'da 24 saatte son 2,5 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı

Benzer haberler

Fransa’da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek

Fransa’da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek

KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı

Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı
Hindistan'da mayısta 6,4 milyon Kovid-19 vakasının bulunduğu tahmin ediliyor

Hindistan'da mayısta 6,4 milyon Kovid-19 vakasının bulunduğu tahmin ediliyor
Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor

Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor