Euro
9.83
Dolar
8.44
BIST 100
1,133.59
Altın
1,895.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte 1759 yeni tip koronavirüs testinin yapıldığını ülkede yeni vakanın görülmediğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 02.11.2020
KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1759 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ve tedavisi tamamlanan 4 hastanın taburcu edildiğini belirtti. 

Toplam vaka sayısının 939'da kaldığını ifade eden Pilli, 877 hastanın taburcu edildiğini ve 57 kişinin tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, KKTC'de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirterek, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminde 197 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2812 Kovid-19 testi yapılırken 197 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınından yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 4760'a, ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde günlük vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeni önlemler alınması bekleniyor.

Bu kapsamında Limasol'da uygulanan gece 11'den sonra sokağa çıkma yasağının Rum kesiminin genelinde uygulanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'da Kovid-19'a karşı yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi

Benzer haberler

KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

İngiltere Başbakanı Johnson ikinci karantinada geç kalınmadığını savundu

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina

Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina