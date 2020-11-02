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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

ABD'de başkanlık seçimine 24 saatten kısa süre kala Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Trump, kritik eyaletlerde 5 miting düzenlerken, Demokratların Başkan Adayı Biden ise Florida ve Georgia'da seçmenlere sesleniyor.

Dildar Baykan   | 02.11.2020
ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

Washington

Başkanlık seçimine sayılı saatler kalan ABD'de, Beyaz Saray için yarışan Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın yoğun programı devam ediyor.

Kuzey Carolina'nın Fayetteville kentinde günlük programına başlayan Donald Trump, buradaki konuşmasında Joe Biden'a yüklendi ve Demokrat rakibinin başta ekonomi olmak üzere birçok politikasını eleştirdi.

Trump, ülke basınını da "yalan haber" yapmakla suçlayarak, "Sosyal medya kullanmasaydım bugün burada olamazdım. Kendimi savunabileceğim tek yer burası." ifadesini kullandı.

Basının, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki haberlerin de üzerine yeterince gitmediğini savunan Donald Trump, "Bu ülkede ifade özgürlüğü yok. Belki de uzun zamandır yoktu. Basının bir şeyleri örtbas etmesi var." dedi.

Trump, buradaki mitinginin ardından seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'nın Avoca kentine gitti. Trump, buradaki mitinginin ardından diğer kritik eyaletler olan Michigan'da 2, Wisconsin'de de 1 miting düzenleyerek günü tamamlayacak.

Biden Florida ve Georgia'da

Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ise bugünkü programına seçim için kritik eyaletlerden Florida'nın Miami kentinde başladı.

Biden daha sonra Georgia'nın Atlanta kentinde seçmenler ile buluşacak.

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