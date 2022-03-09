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Dünya

KKTC'de kabine değişikliği yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu getirildi.

Ekip   | 09.03.2022
KKTC'de kabine değişikliği yapıldı

Ankara

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükûmetinde yapılan kabine değişikliğini onaya sundu. Kabine değişikliği, Tatar tarafından onaylandı.

Sucuoğlu, Hasipoğlu'nun bugün öğleden sonra istifasını sunmasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Taçoy'un atandığını, Taçoy'dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Ertuğruloğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı'na kabine değişikliğini sunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu bugün öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra öğleden sonra sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu'nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy'u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu'nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete'de yayımlanacaktır." diye konuştu.

Sucuoğlu, "Şu an için bir arkadaşımız bakanlıktan istifa etmiştir. Bir arkadaşımız bakan olmuştur, diğer arkadaşımız da kabine içerisinde bir bakanlıktan diğer bakanlığa geçmiştir. Bu şekilde kabinede bir değişiklik olmuştur. Hayırlı olsun." dedi.

21 Şubat'ta Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükûmeti, 3 Mart'ta Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu almıştı.

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