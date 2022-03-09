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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: Patriot bataryaları Polonya'da

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Avrupa Kuvvetlerinin (EUCOM) Polonya'ya sevk ettiği iki Patriot hava savunma sistemi bataryasının gün içinde bu ülkede konuşlandırıldığını açıkladı.

Kasım İleri   | 09.03.2022
Pentagon: Patriot bataryaları Polonya'da Fotoğraf: Agnieszka Majchrowicz/AA

Washington

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin bilgi veren üst düzey Pentagon yetkilisi, Polonya'ya sevk edilen Patriot'lara ilişkin "Patriot bataryaları Polonya'ya konuşlandırıldı. Nerede oldukları ve operasyon durumlarına ilişkin detaya girmeyeceğim ama Polonya'dalar ve bunlar için personel görevlendirildi." dedi.

Yetkili, bu sistemlerin tamamen savunma amaçlı, Polonya ile istişare edilerek ve onların daveti üzerine sevk edildiğini aktardı.

Bu bataryaların gönderilme talimatının ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğine dikkati çeken yetkili, bu sevkiyatın ABD'nin NATO Antlaşmasının 5. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

EUCOM önceki akşam yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in talimatı ve EUCOM Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın emri üzerine komutanlığın uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağını bildirmişti.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.


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