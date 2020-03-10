Euro
6.98
Dolar
6.13
BIST 100
105,399.50
Altın
1,664.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

KKTC'de ilk koronavirüs vakası

KKTC'de bir Alman kadın turistte yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.03.2020
KKTC'de ilk koronavirüs vakası

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti.

Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi.

Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde koronavirüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

KKTC'de ilk koronavirüs vakası

KKTC'de ilk koronavirüs vakası

Brent petrolün varili 36,82 dolar

Koronavirüs

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na sıçradı
Beyaz Saray, Trump'ın koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı

Beyaz Saray, Trump'ın koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı
Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi