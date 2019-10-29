Euro
6.37
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,487.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

KKTC'de Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 29.10.2019
KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamı yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 12.50 sularında meydana gelen olayda, uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz tespit edilemeyen sebeple Gazimağusa'daki Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Polis, uçakta bulunan Serkan Özcezarlı (46) ve Hakan Çetinkaya'nın (46) yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kazanın ardından başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Akıncı, "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada yaşamını yitiren gençlere Tanrı'dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçitkale Havalimanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da "İki deneyimli havacımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaza kırım ekiplerinin çalışması sonrası detaylara hakim olacağız. Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bakan Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

'Bizi hiçbir güç ayıramaz'

'Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur'

'Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur'
'Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor'

'Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor'
'Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir'

'Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir'