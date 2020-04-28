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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 28.04.2020
KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kovid-19'a ilişkin son verileri paylaştı.

Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni vaka

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 89 oldu

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, İngiltere'de yaşayan ve Kovid-19 sebebiyle yaşamanı yitiren Kıbrıslı Türk sayısının 89'a ulaştığını dile getirdi.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

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