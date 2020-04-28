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Dünya

Çad'da idam cezası kaldırdı

Çad'da ölüm cezası, Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kaldırıldı.

Ahmet Emin Dönmez   | 28.04.2020
Çad'da idam cezası kaldırdı

Ankara

Orta Afrika ülkesi Çad'da ölüm cezası, Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kaldırıldı.

Ulusal Meclis Başkanı Haroun Kabadi, yaptığı açıklamada, 1967 ceza kanununun 4. maddesinde yer alan ve terör eylemleri için ölüm cezasını öngören maddeyi oy birliği ile kaldırdıklarını duyurdu.

Ülkede ölüm cezası 2014'te resmi olarak kaldırılmış ancak 2015'te sadece terör suçlularını kapsayacak şekilde tekrar uygulamaya konulmuştu.

Boko Haram terör örgütünün 2015'te başkent Encemine'deki polis akademisine düzenlediği saldırı sonrası yakalanan örgüt üyeleri idam edilmişti.

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