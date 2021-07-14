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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de 104 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 9 bin 288'e yükseldi.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.07.2021
KKTC'de 104 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Lefkoşa

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 20 bin 35 test yapılırken, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlandı ve 57 kişi taburcu edildi.

KKTC'de 1075 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 3 hasta bulunuyor.

Toplam vaka sayısının 9 bin 288'e yükseldiği KKTC'de, virüs nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 1081 vaka görüldü

Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının yeniden bin barajını aştığı görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 bin 898 test gerçekleştirildiğini ve 1081 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve iki can kaybı yaşandığını duyurdu.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 86 bin 185'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 382'ye yükseldi.

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