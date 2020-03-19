Euro
7.05
Dolar
6.53
BIST 100
85,075.75
Altın
1,477.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 19.03.2020
KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 14.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır." ifadesini kullandı. 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Twitter'dan "14.00 itibarıyla tüm KKTC giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindekilerin girişleri 1 Nisan 00.00'a kadar durdurulmuştur. Ülkeye giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen gözlem merkezlerinde, 14 gün zorunlu gözleme tabii olacaklardır." paylaşımında bulundu.

KKTC'de, 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Başhekimlik: Aytaç Yalman'ın Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 767'ye çıktı
Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Benzer haberler

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi

KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi

KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi
KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı

KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı