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Dünya

KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında, Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yol bakım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Kemal Firik  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor

Lefkoşa

Yetkililerden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan ve hafta sonu olması sebebiyle düşük tempoda devam eden çalışmalara öğleden sonra ara verildi.

Çalışmaların pazar günü de aynı şekilde düşük tempoda yarım gün olarak devam edeceği öğrenildi.

Projeyi engellemek isteyen BM Barış Gücü askerlerinin cuma günü KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmesinin ardından bugün bölgeye gelen Barış Gücü askerleri, Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü Yeşil Hat üzerinden çalışmaları izlediler.

KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı bu konuda yaptığı yazılı açıklamada, BM Barış Gücü'nün bugün bölgeye personel gönderdiğini fakat çalışmalara herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını bildirdi.

BM Barış Gücü sivillere de saldırdı

BM kontrolündeki Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerine belediye hizmetleri vermekle sorumlu Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi için KKTC tarafının 22 yıldır beklediğini, perşembe günü başlayan çalışmaların ardından cuma sabahı BM Barış Gücü askerlerinin 22 araç ve onlarca personelle bölgeye gelerek çalışmaları engellemeye çalıştığını söyledi.

BM Barış Gücü'nün cuma günü yaptığı müdahalede 8 polis ve Yeşil Hat üzerinde arazisi bulunan 2 sivilin yaralandığını açıklayan Bebek, "Bölgede mandırası bulunan sivil vatandaşlarımıza dahi saldırdılar. Buranın Rum toprağı olduğunu iddia ediyorlar. Hayır burası KKTC toprağıdır. Kendilerine de ilettik. Bizim olanı vermeyeceğiz. Bu yol yapılacak." diye konuştu.

Bebek, BM Barış Gücü'nün 1996 ve 2006 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Pile köyüne 2 ayrı yol yapımına izin verdiğini belirterek KKTC yol yapmaya başlayınca BM'nin taraflı bir tutum takındığına dikkati çekti.

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