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Dünya

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi: Safer tankerini kaldırılmak için 22 milyon dolara ihtiyaç var

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve tahliyesi 11 Ağustos'ta tamamlanan "Safer" tankerin kaldırılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) 22 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aziz Ahmadi, Muhammed Semiz  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi: Safer tankerini kaldırılmak için 22 milyon dolara ihtiyaç var

İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığı Medya İletişim Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lenderking, söz konusu tankerin tahliye sürecini yöneten BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley'i tebrik etti.

Tankerle ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığını kaydeden Lenderking, "BM'nin Safer'i kaldırıp yerine yeni bir tankeri demirlemek için acilen 22 milyon dolara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükûmetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Gressly, geçen yıl tanker için "saatli bomba" uyarısı yapmış, tankerdeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmış, 11 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

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