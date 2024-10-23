KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oldu.
Lefkoşa
Cumhuriyet Meclisi'nde geçen hafta yapılan seçimin 5. turunda 26 kabul, 23 ret oyu alan Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığına seçildiğine dair duyuru KKTC Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlandı.
Daha önce İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Ziya Öztürkler, kurulduğu 1983 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisinin 15. Başkanı olarak görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.