Dolar
9.26
Euro
10.78
Altın
1,778.24
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,436.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.

İdris Sülün   | 20.10.2021
KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

Istanbul

TAK ajansının haberine göre, KKTC Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet'in, dövizdeki kur değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim'de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi.

Benzin istasyonlarındaki yoğunluğa da değinen Başkan Çağdal, istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray, 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğun Kovid-19'a karşı aşılanması planını açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 46 kişi öldü
İngiltere'de artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı
Rusya’da Kovid-19 ölümlerindeki artış en üst seviyeye çıktı

Benzer haberler

KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

KKTC: Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama yok hükmündedir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Tarihimizi asla unutmayacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs'ta kalması gerekiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs'ta kalması gerekiyor
"Kıbrıs Zafere Doğru" yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de başlıyor

"Kıbrıs Zafere Doğru" yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de başlıyor
KKTC Başbakanı Saner hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu

KKTC Başbakanı Saner hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu