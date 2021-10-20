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Dünya

Gazze Şeridi'nde kürek turnuvası düzenlendi

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonu antrenörü Mahir el-Cemal, İsrail ablukası nedeniyle turnuvada balıkçı tekneleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Said İbicioğlu   | 20.10.2021
Gazze Şeridi'nde kürek turnuvası düzenlendi Fotoğraf: Mustafa Hassona / (AA)

Gazze

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçı tekneleriyle kürek turnuvası düzenlendi.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 4'ü bayan 30 amatör yarışmacı katıldı.

Filistin Yelken ve Kürek Federasyonu antrenörü Mahir el-Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sporu geliştirmek ve canlandırmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini ifade etti.

Turnuvaya balıkçılar, cankurtaranlar ve 15 yaş üstü dört bayanın da bulunduğu onlarca amatörün katıldığını aktaran Cemal, bu sporun özel yeteneklerin yası sıra Gazze'de bulunmayan özel tekneler de gerektirdiğini belirtti.

Cemal, İsrail ablukası nedeniyle turnuvada balıkçı tekneleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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