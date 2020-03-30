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Dünya, Koronavirüs

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan halka 'evde kal' çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.03.2020
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan halka 'evde kal' çağrısı

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldüğünü hatırlattı.

Hükümetin ve Kıbrıs Türk halkının, salgına karşı başarılı bir mücadele verdiğini kaydeden Tatar, tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Tatar, "Halkımız evde kalarak, uyarıları dikkate alarak bize yardımcı olmaktadır. Dileğimiz ve çabamız, bu olağan dışı süreci bir an önce en az sıkıntı ile geride bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Evde kalmanızı rica ediyorum"

Kovid-19 testi pozitif çıkanların büyük bölümünün, karantina veya gözetim altındaki kişilerle temas halinde olanlar veya bu kişilerin aile bireyleri olduğunun altını çizen Tatar, "Bu nedenle Başbakanınız olarak kısmi sokağa çıkma yasağı süresince evde kalmanızı, zorunlu evden çıkışlarda tek olarak çıkmanızı ve sosyal mesafenizi korumanızı rica ediyorum." çağrısında bulundu.

KKTC'de bugüne dek 64 Kovid-19 vakası tespit edilirken, bir Alman yaşamını yitirdi.

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