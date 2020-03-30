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Dünya

AB'den sınır ötesi çalışanlara seyahat izni çağrısı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'de 1,5 milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gitmek için sınırları geçebilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ata Ufuk Şeker   | 30.03.2020
AB'den sınır ötesi çalışanlara seyahat izni çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok AB ülkesinin sınırlarını geçişlere kapattığını anımsattı.

Özellikle koronavirüs krizinin aşılmasına yönelik sağlık, gıda ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda çalışanlara hızlı ve kolay seyahat imkanı verilmesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "AB'de 1,5 milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gitmek için sınırları geçebilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Von der Leyen, bazı ülkelerde tarım sektörünün hasat zamanında mevsimlik işçiye ihtiyaç duyduğunu, bu çalışanlara da geçiş izni verilmesi gerektiğini belirtti.

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