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Dünya

Kız öğrencilere eğitim engeline Afgan liderlerden tepki

Taliban yönetiminin ülke genelindeki yükseköğretim kurumlarında kız öğrencilerin eğitimlerini askıya alan kararına Afgan liderler tepki gösterdi.

Bilal Güler, Sayed Khodaiberdi Sadat   | 21.12.2022
Kız öğrencilere eğitim engeline Afgan liderlerden tepki Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Afganistan

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, dün akşam saatlerinde alınan karara ilişkin kişisel Tiwitter hesabından açıklamada bulundu.

Söz konusu kararın "endişe verici" olduğunu aktaran Karzai, ülkenin gelişmesi ve kendi kendine yetebilecek seviyeye ulaşması için kız-erkek, Afganistan'ın her ferdinin eğitim alması gerektiğini ifade etti.

Karzai, "Eğitimin engellenmesi Afganistan'ın kalkınmasına ve refahına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda aziz ülkemizi daha fazla fakirlik ve çaresizlik ile karşı karşıya bırakacak ve yabancılara daha fazla muhtaç hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Karzai, Taliban yönetiminin bir an önce kızlara yönelik tüm eğitim kurumların kapılarının açmasını istedi.

"Karar gözden geçirilmeli"

Afganistan'daki Tacik toplumunun önemli isimlerinden Afgan siyasetçi ve eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise açıklamasında, eğitimin tüm vatandaşlar için temel bir hak olduğunu belirtti.

Abdullah, "Kızları bu haktan mahrum bırakmak üzüntü verici. Tüm vatandaşlarımızın isteği eğitim kapılarının kadınlara açılması yönündeyken, ben de bir Afganistan vatandaşı olarak okul ve üniversite kapılarının kapatılma kararının gözden geçirilmesini istiyorum ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Taliban yönetimi, dün, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurmuştu.

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