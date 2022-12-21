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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Dünya

AP Başkanı Metsola: Demokrasimiz saldırı altında

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Metsola, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla sarsılan AP'nin ve Avrupa'nın satılık olmadığını, böyle düşünenlere karşı sert şekilde yanıt verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Barış Seçkin   | 21.12.2022
AP Başkanı Metsola: Demokrasimiz saldırı altında

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nın açılışını, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile AP Başkanı Roberta Metsola yaptı.

Metsola, açılış konuşmasında Ukrayna'ya verdikleri desteğe işaret ederek "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız ve yasa dışı işgali coğrafyamızı altüst etti ama ben Avrupa'nın buna verdiği yanıttan dolayı gurur duyuyorum. Pek çoğunun bizi bölünmüş gördüğü konuda ortak kararlar aldık. Bu, Avrupa'nın ve diplomasinin zaferidir." dedi.

Ukrayna'nın kendilerinden siyasi, insani, askeri, enerji ve mali destek talep etmeye devam edeceğini belirten Metsola, "Ukrayna’yı destekleme konusunda gelecek yıl daha da güçlü olmak zorundayız. Yorgunluk göstermesine izin veremeyiz çünkü Rusya’nın istediği bu; sabrımızı ve sistemlerimizi tüketmek. Ukraynalılardan istediğimiz dayanıklılığı biz de göstermeliyiz." diye konuştu.

Roberta Metsola, İtalya'nın AB içinde dikkati çekmeye çalıştığı konulardan düzensiz göç meselesine de değinerek "Göç politikası üzerinde bir anlaşmaya varmak için çalışmayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AP'yi sarsan yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama skandalına da değinen Metsola, "Demokrasimiz saldırı altında. Üçüncü ülkelerden gelen kötü niyetli aktörler, Avrupa'nın satılık olduğunu düşünüyor ama bütün bunlara sert şekilde yanıt verdik ve vereceğiz de." değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, yolsuzluk gibi birtakım uygulamalarla AB'nin ortak eylemlerini baltalamaya çalışan şer odaklarına karşı daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada, Metsola konferans çıkışında İtalyan basınına yaptığı açıklamada da AP'deki yolsuzluk skandalının son derece zor bir duruma yol açtığını ifade ederek "Belçika adli ve güvenlik makamlarından talep aldığımız ilk andan bu yana yaptığımız gibi gerekli olan soruşturmalara devam etmeliyiz." dedi.

AP Başkanı Metsola, meslektaşlarıyla beraber, tehdit olabilecek ya da arkasında üçüncü ülkelerin olduğu temsilcilerin ve kuruluşların ne yaptıklarını görmek için kuralları güçlendireceklerini ifade etti.

İtalya, Ukrayna'nın inşasında başrolde olmak istiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de AP'deki skandalla mücadele eden Metsola'ya teşekkür ederek "Kararlılığı ve ortaya koyduğu çalışmayla birkaç haysiyetsizin saraya attığı çamur lekesini silmeye çalışıyor." dedi.

Ukrayna'ya desteğin İtalya dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Tajani, İtalya'nın Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde başrolde olmak istediğini de dile getirdi.

Tajani, İtalya'nın Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğinden yana olduğunu ve Balkanlar'a ilişkin gelecek yıl ocak ayında Trieste kentinde bir konferans düzenlemenin programlarında yer aldığını kaydetti.

Akdeniz'le sadece coğrafi değil, tarihi açıdan da bağları olduğunu ve yakından ilgilendiklerini belirten Tajani, "Libya meselesiyle ilgili büyük bir endişe var ve diplomatik düzeyde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika ülkeleriyle yoğun biçimde çalışıyoruz." diye konuştu.

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