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Dünya

Hırvatistan, Bosna Hersek'e asker gönderme talebini reddeden AB'ye tepki gösterdi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'nin (AB), Hırvat askerlerinin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunda (EUFOR) görev alması taleplerini reddettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Lejla Biogradlija   | 21.12.2022
Hırvatistan, Bosna Hersek'e asker gönderme talebini reddeden AB'ye tepki gösterdi

Zagreb

Milanovic, yaptığı açıklamada, ret cevabının, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman’a ulaştırıldığını aktardı.

Misyonda görev alma talebinin reddedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Milanovic, AB'nin ret cevabını "arsız, rezil, manipülatif ve yalan" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Milanovic, AB üyesi bir ülkenin "haklı" talebine verilen cevabın analiz edileceğini ifade etti.

Bu arada, ılımlı siyasetiyle bilinen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Hırvatistan'ın EUFOR'a asker gönderme talebine karşı çıkmıştı.

Bosna Hersek, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşın tarafı olarak Hırvatistan’ın ülkedeki barış misyonunda asker bulundurmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

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